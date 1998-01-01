ГРОМ - магазин инженерной сантехники

Компания «ГРОМ» не просто присутствует на рынке инженерной сантехники и стройматериалов в городе спб, позволяя купить товар в собственном магазине, но вот уже более двадцати лет успешно комплектует предприятия строительного комплекса, ЖКХ, промышленные кластеры.

Нам по плечу в короткий срок поставить то, что нужно и частному клиенту с его единичными запросами, и крупной производственно-коммерческой фирме, для которой нужно выступить в качестве базы производственно-технической комплектации в течении длительного периода сотрудничества.

Комплектуем в полном объеме

С этой целью создан большой производственно-складской комплекс, в составе которого налажена четкая логистика поставляемых товаров от места хранения до дверей клиента, а также подготовка и комплексная комплектация материалами, при доставке которых не нужно дополнительно тратить время на сборку и поиск досадных мелочей.