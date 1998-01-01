ГРОМ - магазин инженерной сантехники
Компания «ГРОМ» не просто присутствует на рынке инженерной сантехники и стройматериалов в городе спб, позволяя купить товар в собственном магазине, но вот уже более двадцати лет успешно комплектует предприятия строительного комплекса, ЖКХ, промышленные кластеры.
Нам по плечу в короткий срок поставить то, что нужно и частному клиенту с его единичными запросами, и крупной производственно-коммерческой фирме, для которой нужно выступить в качестве базы производственно-технической комплектации в течении длительного периода сотрудничества.
С этой целью создан большой производственно-складской комплекс, в составе которого налажена четкая логистика поставляемых товаров от места хранения до дверей клиента, а также подготовка и комплексная комплектация материалами, при доставке которых не нужно дополнительно тратить время на сборку и поиск досадных мелочей.
Всегда на складе в самом широком ассортименте присутствуют материалы:
Как купить?
Купить оптом и в розницу в нашей фирме любую инженерную сантехнику не составит никакого труда для вас, достаточно просто позвонить, написать в чате на сайте, в социальных сетях, главное сориентироваться правильно в ассортименте по необходимым вам характеристикам товаров для осуществления заказа.
От самого начала контакта сделку будет сопровождать менеджер, ответственный за направление продажи, при необходимости на крупных заказах будет назначен персональный менеджер, который все уточнит и организует в короткий срок выставление счета, выдачу заказа, доставку.
Если товара нет в наличии?
В случае отсутствия товара на складе, мы гарантируем самые короткие сроки по доставке от поставщика, в том числе по доставке напрямую на ваш объект. Эту уверенность дает нам сотрудничество с рядом ведущих поставщиков и производителей инженерного оборудования и материалов.
Наши преимущества:
Наша компания постоянно расширяет перечень продаваемой продукции, поставщиков, для чего постоянно происходит изучение рынка строительных материалов, участие в выставках и профессиональных форумах. На регулярной основе производится актуализация перечня услуг, необходимых нашему клиенту, для чего в компании внедрена система обратной связи.
В нашем магазине всегда возможно ознакомиться с актуальными образцами инженерной сантехники, строительными товарами, оборудованием, даже отсутствующими сегодня на складе, а в выставочном зале, расположенном на базе компании всегда возможно проконсультироваться и заказать поставку на удобную вам дату даже отсутствующего сегодня в продаже артикула.
Услуги и материалы, оборудование, инженерная сантехника, нужные вам, всегда представленные ведущими торговыми марками, огромной номенклатуры, оптом и в розницу, только у нас за наличный и безналичный расчет, по привлекательным ценам со скидками и отсрочкой платежа! Ждем вас.
Адрес магазина: СПб, ул. Латышских Стрелков, д. 27, литер А
E-mail: mail@grom.ru
Оптовый отдел +7 (812) 605-08-01
Розничный отдел +7 (812) 605-08-09
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